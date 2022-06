Dudenhofen. Ein stark betrunkener Autofahrer auf der B39 ist am Sonntagabend der Polizei gemeldet worden. Wie diese mitteilt, fuhr der 39-Jährige gegen 22.10 Uhr aus Dudenhofen kommend in Richtung Neustadt, wobei eine Zeugin auf die auffällige Fahrweise in Schlangenlinien aufmerksam wurde. Die Beamten konnten den Fahrer in Geinsheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein Atemalkoholtest wies dabei einen Wert von 2,67 Promille nach. Sein Führerschein wurde in Folge beschlagnahmt.

