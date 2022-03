39 Frauen und Kinder - erste Geflüchtete erreichen Speyer

Speyer. In Speyer sind am Montagmorgen die ersten Geflüchteten aus der Ukraine angekommen. Gegen 8 Uhr kehrte der Speyerer Hilfskonvoi von der polnisch-ukrainischen Grenze in Korczowa-Krakowiec zurück. An Bord des Busses waren 39 Frauen und Kinder, die durch die Stadt nun zunächst in der Jugendherberge untergebracht wurden. Notfallseelsorger und Ärzte kümmern sich um die Menschen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind froh, diese Menschen nun in Sicherheit und gut versorgt zu wissen“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Der Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaft und die enorme Hilfsbereitschaft von Privatpersonen, Hilfsorganisationen und Firmen sind überwältigend und machen mich sehr stolz.“ Um Hilfsangebote besser zu koordinieren, hat die Freiwilligenagentur ein Online-Portal eingerichtet.

Info: Hilfsangebote an: www.speyer.de/speyerhilft