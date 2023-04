38-Jähriger wegen Affäre in Speyer blutig geschlagen

Speyer. Ein 38-jähriger Mann ist am Montag in Speyer blutig geschlagen worden. Der 50 Jahre alte Täter hatte den Verdacht, dieser habe ein Verhältnis mit seiner Frau, berichtet die Polizei. Beide hatten sich zu einer Aussprache kurz vor Mitternacht auf einem Parkplatz in der Schifferstadter Straße verabredet. Ein 41-jähriger Verwandter war als Vermittler mitgekommen. Als der 38-Jährige aus dem Fahrzeug stieg, schlug der 50-Jährige unvermittelt mit einem Gegenstand auf seinen Kopf ein, nahm sein Handy an sich und flüchtete zu Fuß. Der 38-Jährige erlitt eine blutende Wunde am Hinterkopf und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Im Laufe der Anzeigenaufnahme konnten die Beamten den 50-Jährigen durchsuchen, der an den Tatort zurückgekehrt war. Das Handy fanden sie jedoch nicht auf.

