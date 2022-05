38-Jähriger springt aus Taxi um nicht zahlen zu müssen

Maikammer. Für eine erhoffte kostenlose Fahrt ist ein Mann aus Maikammer aus einem Taxi gesprungen. Wie die Polizei berichtet, ließ sich der 38-Jährige vom Hauptbahnhof in Neustadt nach Maikammer fahren. In einem günstigen Augenblick sprang er im Ortsbereich aus dem Wagen, nachdem er den Fahrer zuvor verbal beleidigt hatte. Er flüchtete in einen Feldweg, jedoch konnte er von den Beamten anhand eines Fotos durch den Taxi-Fahrer ermittelt werden. Die ausstehende Taxi-Zeche bezahlte der 38-Jährige nur widerwillig. Zusätzlich muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

