38-Jähriger ohne Führerschein und alkoholisiert in Neustadt an der Weinstraße unterwegs

Neustadt/Weinstraße. Ein 38-Jähriger aus Mannheim ist alkoholisiert und ohne Führerschein mit einem Pkw in Neustadt an der Weinstraße in der Nacht auf Freitag von Polizeibeamten kontrolliert worden. Wie die Polizei mitteilte, ist der Pkw-Fahrer gegen 00.25 Uhr den Beamten in der Talstraße durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mannheimer nicht im Besitz eines Führerscheines ist und unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Der Mann musste den Pkw stehen lassen und auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten. Da der 38-Jährige den Fahrzeugschlüssel des ihm nicht gehörenden Pkw zudem unberechtigt an sich nahm, muss dieser sich neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen der Trunkenheitsfahrt, auch wegen des Unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges strafrechtlich verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

