38-Jähriger aus Weinheim bedroht Autofahrer mit Spielzeugpistole

Gorxheimertal. Mit einer schwarzen Pistole soll ein fremder Mann am Montagabend auf einen Autofahrer in der Hauptstraße in Gorxheimertal gezielt haben. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten die gemeldete Person in der Gorxheimer Talstraße in Weinheim feststellen und festnehmen, berichtet die Polizei.

Die Beamten fanden die Pistole auf, die der 38-Jährige zuvor weggeworfen hatte. Es handelte sich um eine Spielzeugpistole, die einer scharfen Schusswaffe sehr ähnelte. In seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte noch ein schwarzes Spielzeuggewehr, das ebenfalls sichergestellt wurde.

Der 38-Jährige wird sich einem Strafverfahren verantworten müssen. Wer den Vorfall beobachtet hat oder selbst von dem Mann mit der Pistole bedroht wurde, soll sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06207/9405-0 melden.