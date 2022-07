38-jährige Autofahrerin stößt mit Gegenverkehr bei Speyer zusammen

Speyer. Zwei Fahrzeuge sind am Sonntagmittag bei Speyer zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, befuhren eine 38-Jährige und ihr Beifahrer die K1 von Rinkenbergerhof kommend. In einer Kurve kollidierte sie aus bislang ungeklärten Gründen mit einem entgegenkommenden Auto mit ebenfalls zwei Insassen. Alle vier Personen erlitten einen Schock und leichte Verletzungen. Zur Abklärung wurden sie in Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro. Die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber waren ebenfalls im Einsatz gewesen.