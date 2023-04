Limburgerhof. Mit über drei Promille ist ein Autofahrer in Limburgerhof am Freitagnachmittag gegen eine Mauer gekracht. Der 37-Jährige versuchte mit einem Kleintransporter in einer Sackgasse zu wenden, teilte die Polizei mit. Zeugen sprachen den sichtlich betrunkenen Fahrer auf den entstandenen Sachschaden an. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 3,27 Promille bei dem 37-Jährigen nach. Ihn erwarte neben einer Geldstrafe auch der Entzug seiner Fahrerlaubnis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1