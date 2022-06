37-Jähriger fährt in abgesicherte Unfallstelle auf A6 - sieben Personen leicht verletzt

St. Leon-Rot. Da ein 37-jähriger Mann am Sonntag gegen 1.40 Uhr in eine abgesicherte Unfallstelle auf der A6 gefahren ist, sind sieben Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs und übersah kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf die Einsatzkräfte. Vor Ort waren ein Streifenwagen und ein Krankenwagen. Da der Fahrer die Situation zu spät erkannte, kollidierte er mit dem Streifenwagen. Durch den Aufprall schleuderte der Streifenwagen in den Krankenwagen. Bei dem Unfall verletzten sich der 37-Jährige und ein weiterer Insasse, die Besatzung des Streifenwagens und des Krankenwagens sowie eine 21-Jährige, die im Krankenwagen nach dem Wildunfall behandelt wurde. Zwei der drei Fahrspuren wurden gesperrt und alle beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt. Gegen 7.20 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder frei befahren werden. Es gab keinen nennenswerten Rückstau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1