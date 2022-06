37-Jähriger fährt betrunken ins Gebüsch in St. Leon-Rot

St. Leon-Rot. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer ist am frühen Samstagmorgen von der Fahrbahn abgekommen und in ein Gebüsch gefahren. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann mit seinem Skoda Fabia in St. Leon-Rot auf der Lanzstraße in Richtung der Raiffeisenstraße gefahren. Am Einmündungsbereich Lanzstraße /Raiffeisenstraße fuhr der Pkw-Fahrer ungebremst weiter geradeaus, kam hierbei von der Fahrbahn ab und schleuderte in ein Gebüsch. Der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer wurden beide leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme haben die Beamten festgestellt, dass der Unfallverursacher betrunken unterwegs war. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 37-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

