Neustadt/Weinstraße. Die Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße hat am Sonntag einen volltrunkenen Autofahrer vorläufig festgenommen. Den Ermittlern zufolge war der 37-Jährige in Schlangenlinien zunächst auf der B 65 in Richtung Neustadt, später dann in Neustadt unterwegs gewesen. Dort wurde er schließlich von der Polizei gestoppt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei 3,9 Promille. Der Mann musste mit zum Bluttest aufs Revier. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.