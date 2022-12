37-jähriger Autofahrer betrunken in Neustadt unterwegs gewesen

Neustadt. Am frühen Montagmorgen ist in Neustadt/Weinstraße ein Autofahrer unter Alkoholeinfluss gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 37-jährige Pkw-Fahrer gegen 00.35 Uhr in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Infolgedessen konnten die Beamten einen starken Alkoholgeruch feststellen.

Der Fahrer gab an, lediglich 2 Bier getrunken zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Die Fahrt wurde beendet und der Mann wurde für eine Blutprobe auf die Dienststelle gebracht. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.