37 Haftbefehle und 5,5 kg Drogen - Bilanz nach länderübergreifendem Sicherheitstag in Baden-Württemberg

Stuttgart. In Baden-Württemberg sind am Dienstag beim länderübergreifenden Sicherheitstag 5,5 kg Drogen und mehrere Waffen sichergestellt sowie 37 Haftbefehle vollstreckt worden. Wie das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen in Baden-Württemberg mitteilt, wurden im Rahmen des fünften länderübergreifenden Sicherheitstags allein in Baden-Württemberg 9.394 Personen, 4.903 Fahrzeuge sowie mehr als 6.979 Dokumente kontrolliert. Insgesamt stellten die Polizeikräfte 675 Straftaten und 1.327 Ordnungswidrigkeiten fest. 55 Personen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und insgesamt 37 Haftbefehle vollstreckt.

Der länderübergreifende Sicherheitstag dient zur Bekämpfung von Straftaten im Öffentlichen Raum und Polizeikräfte der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und des Saarlandes waren bei den Kontrollen gemeinsam im Einsatz, 1993 Personen nahmen in Baden-Württemberg teil.

„Der länderübergreifende Fahndungs- und Sicherheitstag war auch im Jahr 2022 ein voller Erfolg und ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung der Straftaten im öffentlichen Raum. Ganz besonders wichtig ist dabei die überregionale Zusammenarbeit. Mehrfach- und Intensivtätern machen nicht an den Landesgrenzen halt. Um Ihnen das Handwerk zu legen, sind gemeinsame, grenzüberschreitende und polizeilich abgestimmte Maßnahmen unerlässlich“, so Innenminister Thomas Strobl.