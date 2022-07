36-jähriger Radfahrer schwer verletzt bei Neckargemünd

Neckargemünd. Ein 36-jähriger Radfahrer ist am Freitagmittag bei Neckargemünd von der Fahrbahn abgekommen und un eine grasbewachsene Böschung gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr er gegen 12 Uhr die K4162 von Waldhilsbach kommend in Richtung der Bundesstraße 45. Auf der dort abschüssigen Strecke kam er in einer Linkskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und stürzte in die Böschung. Hierdurch erlitt der 36-Jährige schwere Verletzungen, die anschließend in einem umliegenden Krankenhaus behandelt wurden. Am Fahrrad selbst entstand nur geringer Sachschaden. Neben einem Rettungs- sowie Notarztwagen waren drei Funkstreifenwagen der Polizei vor Ort im Einsatz. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Verkehrsdienstes Heidelberg. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

