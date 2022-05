36-Jährige unter Schock nach Auffahrunfall

Deidesheim. Bei einem Auffahrunfall auf der Landstraße zwischen Deidesheim und Neustadt an der Weinstraße ist eine Person am Freitag verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, bog ein PKW links in einen Wirtschaftsweg ab. Von drei hinterher fahrenden Fahrzeugen bremsten die ersten beiden entsprechend ab. Die 32-jährige Fahrerin des dritten Fahrzeugs in der Reihe fuhr ihrem Vordermann auf, da sie zu wenig Sicherheitsabstand eingehalten hatte. Durch den Zusammenstoß erlitt die 32-Jährige einen Schock und klagte über Kopfschmerzen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und weisen einen Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1