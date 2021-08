36-Jährige flüchtete mit 140 km/h vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Neckargemünd. Eine 36-jährige Autofahrerin ist am Samstagabend aufgrund einer Polizeikontrolle mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit in Kleingemünd geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, beschleunigte die Frau gegen 21.36 Uhr auf der B 37 im Bereich Kleingemünd nachdem die Streifenbesatzung Signale zum Anhalten vermittelt hatte. Bei der Verfolgung in Richtung Neckargemünd, erreichte das Auto der 36-Jährigen, bei erlaubten 50 km/h, Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h. Aufgrund dieser grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahrweise, wurde die Verfolgung bereits nach kurzer Strecke abgebrochen, um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen.

Bei den Fahndungsmaßnahmen konnte zunächst das Auto auf einem Parkplatz der Gemeinde Schönau aufgefunden werden. Kurze Zeit später konnte auch die Fahrerin beim Verlassen ihrer Wohnung angetroffen werden. Die 36-Jährige musste die Beamten zum Polizeirevier begleiten, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde, da der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss von Drogen stand.

An den Fahndungsmaßnahmen waren neben einem Polizeihubschrauber auch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Südhessen beteiligt. Da die 36-jährige Fahrerin in vergangenen Tagen bereits mehrfach in gleicher Art in Neckargemünd und Mannheim aufgefallen war, wurde ihr Fahrzeug beschlagnahmt.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei unter Rufnummer 06223/92 540 in Verbindung zu setzen.

