35 neue Corona-Fälle - zwei weitere Todesfälle

Rhein-Neckar-Kreis / Heidelberg. Insgesamt sind im Landkreis Rhein-Neckar und in der Stadt Heidelberg bis zum Sonntag 35 weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 30 Fälle davon entfielen nach Angaben des Landratsamts auf den Kreis, fünf auf das Stadtgebiet. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie nun insgesamt 27.111‬ Menschen mit dem Virus infiziert, von denen 5.085 in Heidelberg wohnen. Für den Rhein-Neckar-Kreis wurden am Sonntag außerdem zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Rhein-Neckar-Kreis bei 54,3 und in Heidelberg bei 30,3. Damit sind die Zahlen im Vergleich zum Vortag rückläufig. Am Samstag belief sich die Inzidenz im Kreis bei 58. In der Stadt lag der Wert bei 31.