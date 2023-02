35-Jähriger wird am Germersheimer Bahnhof von Jugendlichen attackiert

Germersheim. Ein 35-jähriger Mann ist am Samstagabend von einer Gruppe Jugendlicher am Germersheimer Bahnhof-Mitte körperlich angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der 35-Jährige die Jugendlichen gegen 21 Uhr lediglich auf deren ungebührliches Verhalten im Zug von Bellheim nach Germersheim angesprochen. Nachdem die Jugendlichen und der Geschädigte den Zug am Bahnhof-Mitte in Germersheim verließen, wurde er von der Gruppe attackiert. Da die Täter mitbekamen, dass herumstehende Zeugen die Polizei alarmierten, ließen sie von dem Mann ab und liefen in unterschiedliche Richtungen davon. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen.