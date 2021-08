35-Jähriger mit 50 Gramm Drogen und Bargeld erwischt

Viernheim. Zivile Verkehrsfahnder haben am Dienstagvormittag einen 35-jährigen Motorrollerfahrer mit 50 Gramm Marihuana und Amphetamine sowie 5000 Euro Bargeld bei sich in Viernheim in der Kriemhildstraße gestoppt. Dies teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Ein anfänglicher Fluchtversuch des 35-Jährigen blieb erfolglos. Bei der Kontrolle räumte er zudem ein, unter dem Einfluss genannter Drogen zu stehen. Des Weiteren hatte er keinen Führerschein. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und das Geld. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Den Rollerfahrer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

