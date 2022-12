Speyer. Ein 35-jähriger Autofahrer wurde am Donnerstagmittag in einer Polizeikontrolle bei Speyer positiv auf Kokain getestet. Polizeiangaben zu Folge wurde der Mann gegen 14:40 Uhr in der Ludwigstraße kontrollierten. Die Polizei stellte Ausfallerscheinungen bei dem 35-jährigen fest und führte eine Drogenkontrolle auf der Dienststelle durch. Der Urin-Test fiel positiv auf Kokain aus. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1