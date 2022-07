35-jährige Frau greift Polizeibeamte in Speyer an

Speyer. Eine aggressive 35-jährige Frau hat am Sonntag mehrmals versucht nach Polizeibeamten zu schlagen. Die Polizisten fesselten die Frau schließlich, um weitere Angriffe zu verhindern, teilten die Beamten mit. Weder die 35-Jährige, noch die Polizeibeamten wurden verletzt.

Zeugen hatten eine augenscheinlich hilflose weibliche Person auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Tullastraße gemeldet. Die eingesetzten Beamten trafen die 35-jährige Frau auf dem Parkplatz an. Sie zeigte Anzeichen für eine akute Alkohol- und / oder Drogenbeeinflussung und war zeitlich und räumlich nicht orientiert. Der Rettungsdienst musste hinzugezogen werden und die Dame sollte zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Damit war sie jedoch nicht einverstanden und wollte den Rettungswagen wieder verlassen. Als die Polizeibeamten ihr die Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung erläuterten, holte sie unvermittelt zum Schlag in Richtung der beiden Polizeibeamten aus. Die Polizeibeamten konnten dem Schlag ausweichen und brachten die 35-Jährige zu Boden, um sie zu fesseln und um auf diese Weise weitere Angriffe zu verhindern. Am Boden schlug die 35-Jährige ein weiteres Mal um sich, ohne jemanden zu treffen.

Die 35-Jährige erwartet ein Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.