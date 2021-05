34-Jähriger von drei Unbekannten überfallen und mit Messern bedroht

Mannheim. Ein 34-Jähriger ist am Samstagnachmittag im Stadtteil Rheinau von drei unbekannten Männern überfallen und mit Messern bedroht worden. Das teilte die Polizei mit. Er war gegen 16 Uhr zum Fotografieren im Waldgebiet zwischen dem Stadtteil Pfingstberg und der Autobahn A 6 unterwegs. Dabei bemerkte er drei Männer, die ihm folgten. Als der 34-Jährige an einer Weggabelung erneut ein Foto machen wollte, sei einer der Männer unvermittelt auf ihn zugelaufen, so die Polizei. Er hielt ihm ein Klappmesser vor und forderte seine Spiegelreflexkamera. Um die Drohung zu verdeutlichen, zog auch der zweite Mann sein Messer. Der dritte Täter riss dem 34-Jährigen die Kamera vom Hals. Anschließend flüchten die drei Unbekannten in Richtung der Straße Am Waldrand.

Die drei Männer wurden vom Zeugen wie folgt beschrieben:

Der Täter ist zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter. Sein Gewicht wird auf 85 bis 90 Kilogramm geschätzt. Er hat schwarze glatte Haare und trug zur Tatzeit eine ausgewaschene Jeans sowie eine schwarze Bomberjacke mit orange-kariertem Innenfutter. Er war bewaffnet mit einem Springmesser.

Der zweite der Männer ist zwischen 25 und 30 Jahre alt. Seine Größe wird mit 1,75 bis 1,80 Metern angegeben, seine Statur als normal. Er trug seine schwarzen Haare nach hinten gegelt und hat einen Vollbart. Er trug eine dunkle Jeans und war ebenfalls mit einem Klappmesser bewaffnet.

Der dritte Täter ist kleiner als 1,75 Meter und wird als dick beschrieben. Er habe ein ungepflegtes Erscheinungsbild und längere, gewellte schwarze Haare sowie einen Bart. Zur Tatzeit trug er Jeans. Die drei Männer unterhielten sich in arabischer oder türkischer Sprache.

Bei der entwendeten Kamera handelt es sich um eine digitale Spiegelreflexkamera der Marke Nikon, Modell D750.

Zeugen denen drei unbekannte Männer im Bereich Pfingstberg aufgefallen sind, die eine Spiegelreflexkamera bei sich hatten, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/1744444 zu melden.

