Neustadt/Weinstraße . Bei einer Verkehrskontrolle in Neustadt an der Weinstraße ist ein Autofahrer unter Drogen am Sonntagmittag zur Anzeige gelangt. Wie die Polizei berichtet, wies der 34-Jährige mehrere Auffälligkeiten eines Betäubungsmittelkonsums auf. Unter anderem Rückstände einer weißen Substanz in seiner Nase. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin.

