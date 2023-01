34-Jähriger in Neustadt unter Einfluss von Alkohol unterwegs

Neustadt/Weinstraße. Am frühen Sonntagmorgen ist in der Neustadt an der Weinstraße ein Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 34-jähriger PKW-Fahrer in der Louis-Escande-Straße durch die Polizei kontrolliert.

In Folge der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer Alkohol konsumiert hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Polizei und es wurde ein Wert von 1.66 Promille festgestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde eingezogen.