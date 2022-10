Meckenheim. Eine stark betrunkene Autofahrerin ist am Donnerstagabend von der Landstraße 530 bei Meckenheim abgekommen und im Acker gelandet. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie von Helfern verständigt, die einen starken Alkoholgeruch bei der 34-Jährigen bemerkten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,95 Promille. An ihrem Auto entstand kein Schaden. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1