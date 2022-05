Germersheim. Eine Autofahrerin ist in der Freitagnacht strikt ihrem Navi gefolgt und in eine Baustelle gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war die 34-Jährige gegen 22 Uhr auf der B9 in Richtung Süden unterwegs gewesen und fuhr auf Höhe der Anschlussstelle Germersheim-Mitte in den gesperrten Fahrbahnbereich. Nach etwa 500 Metern prallte sie gegen einen Versatz der Fahrbahn, wodurch die Airbags ausgelöst wurden. Die 34-Jährige verletzte sich leicht und ihr Auto musste abgeschleppt werden.

