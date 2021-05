33-Jähriger betrunken und ohne Führerschein in Ludwigshafen unterwegs

Ludwigshafen. Am Freitagabend ist ein betrunkener 33-Jähriger ohne Führerschein von der Polizei gestoppt worden. Wie die Beamten mitteilen, sollte der Ludwigshafener bei einer Standkontrolle bezüglich der Einhaltung der Corona-Beschränkungen kontrolliert werden. Der Mann stoppte sein Auto jedoch einige Meter vor der Kontrollstelle und versuchte vom Fahrer auf den Beifahrersitz zu rutschen. „Der Grund für dieses Verhalten konnte durch die Beamten schnell herausgefunden werden“, so die Mitteilung. Der Mann sei weder in Besitz eines Führerscheins, noch war er mit 1,19 Promille fahrtüchtig. Bei der Blutentnahme auf der Dienststelle leistete der 33-Jährige Widerstand und setzte sich zur Wehr. Gegen den Ludwigshafener wurden Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstellt.

