32-Jähriger nach Einbruch in Supermarkt in Sandhausen in Haft

Sandhausen. Am Donnerstag ist ein 32-Jähriger in Sandhausen in einen Supermarkt eingebrochen, nun ist der Mann in Haft. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim gemeinsam mitteilen, wollte der Mann gegen 22 Uhr in dem Markt Waren entwenden. Laut Polizei verschaffte sich der Mann Zugang zum Gebäude, indem er die Schiebetür im Eingangsbereich aufhebelte und eine weitere Tür beschädigte. Im Verkaufsraum soll er mehrere Einkaufstaschen mit Zigaretten, Tabak, Getränken und Speiseeis gefüllt und im Ausgangsbereich deponiert haben. Als er gerade flüchten wollte, nahm die Polizei ihn fest.

Am Freitag wurde der Beschuldigte beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, wo die zuständige Ermittlungsrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den Mann erließ. Dieser wurde in Vollzug gesetzt, der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Wiesloch dauern weiter an.