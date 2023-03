32-Jähriger in Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt

Maikammer. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Maikammer am Montag sind vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Gegen 16.45 Uhr nahm ein 84 Jahre alter Autofahrer einem 32-jährigen Autofahrer die Vorfahrt beim Linksabbiegen auf die L516 in Richtung Neustadt, berichtet die Polizei. Durch den Zusammenstoß wurde der 32-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den schwer verletzten Mann. Der 84-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Seine beiden Mitfahrenden blieben leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn gesperrt gewesen.





