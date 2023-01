32-Jähriger in Worms festgenommen

Worms. Ein 32-Jähriger, gegen den ein Vollstreckungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag, ist am Dienstagabend im Rahmen einer Personenkontrolle am Bahnhof Worms aufgegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Afghane, dessen Duldung abgelaufen war, die verhängte Geldstrafe in Höhe von 1123,94 Euro nicht aufbringen. Deshalb, muss er in der JVA Rohrbach eine 90-tägige Freiheitsstrafe absitzen.

Außerdem wurde im Rahmen der Durchsuchung Amphetamin festgestellt. Aufgrund des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet und die zuständige Ausländerbehörde Darmstadt über den Sachverhalt informiert.