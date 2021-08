Bad Schönborn. Ein Mann ist am Samstag im Langenbrückener See im Landkreis Karlsruhe ertrunken. Seine Frau habe den 32-Jährigen als vermisst gemeldet, nachdem sie sich Sorgen gemacht hatte, berichtete die Polizei am Sonntag. Zuvor war der Mann parallel zum Ufer geschwommen. Einsatzkräfte fanden ihn nach etwa einer Stunde in dem See bei Bad Schönborn. Sie versuchten ihn zu reanimieren, der Mann starb jedoch. Die Polizei geht von einem Unfall aus.

