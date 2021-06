Weinheim. Eine 32 Jahre alte Frau soll in Weinheim von einem unbekannten Radfahrer sexuell belästigt worden sein. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Frau bereits am vergangenen Mittwoch gegen 21 Uhr im Ortsteil Ofling mit ihrem Hund in der Waidallee spazieren. In Höhe einer Blumenwiese soll ein Mann auf einem Fahrrad dicht an ihr vorbeigefahren sein und an ihr Gesäß gefasst haben. Er fuhr schließlich ohne sich umzudrehen und mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter.

Der Unbekannte wurde von der Polizei in einem Alter von Anfang 30 beschrieben. Bei einer Körpergröße von etwa 1,90 Meter soll er eine athletische Figur haben. Er sei eher schlank, aber muskulös. Er hatte hellbraunes kurzes Haar mit einem markant eckigen Haaransatz. Zudem soll er sonnengebräunt gewesen sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blaue Shorts. Zudem hatte der Unbekannte einen nach oben eckig zulaufenden Rucksack, der oben Cremeweiß und unten mit einem farbigen Streifen versehen war, bei sich.

Zur Tatzeit war die Örtlichkeit stark frequentiert. Die Polizei erhofft sich auch deswegen Hinweise. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Behörde.