32-jährige Autofahrerin kracht frontal in LKW bei Speyer

Speyer. Eine Autofahrerin ist am Donnerstag auf der L454 Richtung Speyer frontal in einen Lastwagen gekracht. Der 26-jährige Lastwagenfahrer übersah die entgegenkommende 32-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen an der Auffahrt zur B9, berichtet die Polizei.

Trotz Gefahrenbremsung der Autofahrerin kam es zum Zusammenstoß. Die 32-Jährige musste vom Rettungsdienst versorgt werden, während der Lastwagenfahrer unverletzt blieb.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war zwei Stunden lang gesperrt gewesen, weshalb es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.