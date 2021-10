31-Jähriger verursacht unter Drogeneinfluss Unfall und flüchtet

Mannheim/Schwetzingen. Ein 31-jähriger Mann ist unter Drogeneinfluss gegen eine Schutzleitplanke auf der A6 gefahren und anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, wurden Beamte am Mittwochmittag auf den Mann aufmerksam, nachdem sie auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim/West einen Auto mit frischen Unfallschäden bemerkten. Bei der Kontrolle gab der 31-Jährige zu, unter Drogen am Autobahnkreuz Frankfurt von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert zu sein. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten außerdem rund 2 Gramm Heroin im Fahrzeug fest. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen sowie zum verursachten Schaden dauern noch an.

