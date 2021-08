Haßloch. Ein 31-Jähriger hat am Montagabend gegen 20 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Haßloch ein Fahrraddiebstahl vereitelt. Er beobachtete von seinem Balkon aus einen Mann, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte, teilte die Polizei mit. Die daraufhin verständigten Beamten stellten den Mann, der für die Polizei kein Unbekannter ist, auf frischer Tat. Gegen den 47-Jährigen wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt.

