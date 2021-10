31-jähriger Mann aus Dielheim vermisst - Suche mit Bild

Rhein-Neckar. Die Polizei sucht nach dem 31 Jahre alten Franklin B. (zum Bild) aus Dielheim. Der Vermisste hatte am vergangenen Samstag, 16. Oktober, gegen 17 Uhr die Wohnung seiner Eltern in der Talstraße verlassen. Seitdem verliert sich die Spur. Fahndungsmaßnahmen in der näheren Umgebung und an bekannten Orten, an denen sich der Mann aufhalten hätte können, verliefen bisher ohne Erfolg.

Der 31-Jährige wurde von der Polizei mit einer Größe von 1,76 Metern und einem Gewicht von rund 95 Kilogramm sowie schwarzen Haaren beschrieben. Zum Zeitpunkt des Verschwindens sei er mit einer blauen Dreiviertelhose mit Blumenmuster und einer dunklen Sweatjacke mit Kapuze bekleidet gewesen. Möglicherweise habe der Vermisste ein schwarz-rotes Fahrrad und einen Trolley bei sich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.