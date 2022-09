Mannheim. In Mannheim und der Metropolregion wird es heute heiter mit bis zu 31 Grad. Am Nachmittag sorgen Wolken und in höheren Lagen auch Schauer für eine kleine Abkühlung.

Am Dienstag soll es vermehrt zu Schauern und Gewitter kommen.

