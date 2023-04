307 Tage Gefängnis nach misslungener Flucht in Wörth

Wörth/Frankenthal. Ein 44-jähriger Mann muss nach einem misslungenen Fluchtversuch in Wörth nun für 307 Tage ins Gefängnis. Nach Angaben der Polizei flüchtete der Mann, als er die Streife der Bundespolizei am Montagabend erblickte, erst in eine Gaststätte am Hauptbahnhof in Wörth, welche er dann aus einem Fenster wieder verließ. So entzog er sich zunächst der polizeilichen Kontrolle, konnte nach kurzer Zeit nach einem Bürgerhinweis aber erneut im Hauptbahnhof in Wörth angetroffen werden. Die Überprüfung der Personalien des 44-jährigen Mannes aus Kroatien ergab bestehende Haftbefehle aufgrund von Diebstahl, Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr. Da der Mann die Geldstrafen in Höhe von insgesamt 4305 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafen von insgesamt 307 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal verbracht.

