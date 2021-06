300 Werke überreicht

Speyer. Ein besonderes Geschenk macht die Musikexperten des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz froh: Der Komponist und Kirchenmusiker Gunther Martin Göttsche hat jetzt den umfangreichen Nachlass seines Vaters Professor Heinz Markus Göttsche dem Zentrum übergeben. Das Werk des ehemaligen Landeskirchenmusikdirektors der evangelischen Kirche der Pfalz umfasst den Angaben nach über 300 Kompositionen, die zum Großteil für die kirchenmusikalische Praxis geschaffen worden seien.

„Sie stehen der interessierten Öffentlichkeit nun in der Musiksammlung der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer zum Studium zur Verfügung“, so ein Sprecher. Heinz Markus Göttsche (1922-2010) stammte aus Norddeutschland und kam 1958 nach Mannheim, wo er Kantor an der Christuskirche und Dozent (später Professor) an der Musikhochschule wurde. red