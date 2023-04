Hochstadt. Beim Brand eines Wohnhauses in Hochstadt (Landkreis Südliche Weinstraße) ist ein Sachschaden von etwa 300 000 Euro entstanden. Das Anwesen ist nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Der Brand war am Dienstag gegen 15.00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Eine Person wurde vorsorglich zur Untersuchung wegen einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

