30-Jähriger verübt mehrere Raubüberfälle in kurzer Zeit - drei Verletzte

Wiesloch. Ein 30-Jähriger hat am Freitagabend drei Raubüberfälle in Wiesloch innerhalb kurzer Zeit begangen. Zwar gelang es dem Täter durch Gegenwehr der Opfer, nicht an Beute zu kommen, teilte die Polizei mit. Jedoch verletzte er bei seinen Angriffen der Geschädigten. Eine Person wurde nach einem Sturz in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Fahndung führte in der Stadtmitte zur Festnahme des 30-Jährigen, der versucht hatte, die Handtaschen und Geldbörsen der Geschädigten zu entwenden. Die Ermittlungen zu seinen Taten dauern an. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.