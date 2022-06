30-Jähriger versteckt sich hinter LKW auf der Flucht vor Verkehrskontrolle

Zuzenhausen. Unter Drogen, ohne Führerschein mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug ist ein 30-Jähriger am Montagabend in Zuzenhausen unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein Beamter auf dem Weg zur Nachtschicht die Hoffenheimer Straße und bemerkte die entstempelten Kennzeichen des Fahrzeugs. Der 30-Jährige schien die Verfolgung zu bemerken und versuchte dem Beamten davonzufahren. An einem Parkplatz „Im Brühl“ stellte er sein Auto ab und versteckte sich hinter einem Lastwagen. Der Beamte spürte sein Versteck auf und konnte den 30-Jährigen festhalten, bis eine Streife zur Unterstützung eintraf.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten und ihm sein Führerschein bereits seit längerer Zeit dauerhaft entzogen wurde. Zudem bestätigte ein Drogentest den Verdacht, dass der 30-Jährige Cannabis und Kokain konsumiert hatte.