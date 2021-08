30-Jähriger randaliert

Wattenheim. Ein alkoholisierter 30-Jähriger hat sich in Wattenheim heftig gegen Polizisten zur Wehr gesetzt. Wie die Beamten mitteilten, alarmierte der Vater des randalierenden Mannes am Samstagabend gegen 23 Uhr die Polizei. Der Vater wartete beim Eintreffen der Beamten vor dem Wohnhaus in der Jakob-Ries-Straße. Die Polizisten trafen den Sohn zunächst schlafend in der Wohnung an, wo er zuvor schon Teile der Einrichtung demoliert hatte. Als der Mann erwachte, ging er aggressiv und mit Fäusten auf die Beamten los, die deshalb einen Taser einsetzten. Es gelang den Einsatzkräften nicht, den Mann zu überwältigen – auch nicht durch den Gebrauch von Schlagstöcken. Als die Beamten auf das Eintreffen von Verstärkung warteten, konnte der Mann unbemerkt verschwinden und versteckte sich im Wald. vs

