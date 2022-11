30-jähriger in Speyer unter Drogen kontrolliert

Speyer. Am Montagmittag ist in Speyer ein Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fiel der 30-Jährige den Beamten gegen 12 Uhr in der Ludwig-Uhland-Straße auf, da er trotz einer grünen Ampel mehrere Sekunden lang nicht losfuhr. In Folge der anschließenden Verkehrskontrolle konnte ein Cannabisgeruch festgestellt werden. Der VW-Fahrer hatte ein ärztliches Rezept, das den täglichen Konsum von 0,3 Gramm Cannabis erlaubte. Laut Polizei, deutete das Verhalten jedoch auf eine höhere Dosis hin. Die Beamten beschlagnahmten daraufhin den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt. Außerdem wurde eine Blutprobe entnommen. Den 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

