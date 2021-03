Carlsberg. Weil sie nicht anständig für ihre 29 Pferde gesorgt haben soll, sind einer Frau in Carlsberg (Kreis Bad Dürkheim) am Mittwoch alle Rösser vom Veterinäramt weggenommen worden. Das Einschreiten des Amtes war nach Angaben der Kreisverwaltung auch deshalb notwendig geworden, weil die Tiere ständig ausgebrochen und auf Straßen gelaufen waren. Zuletzt am vergangenen Sonntag, wo Polizeibeamte die Pferde auf einer Landstraße einfangen mussten. Bei dem Einsatz des Amtes – der einen ganzen Tag dauerte – habe die Frau den Beamten freiwillig auch zwei Schweine, sieben Meerschweinchen und vier Kaninchen übergeben.

„Die Pferde konnten immer wieder ausbrechen, weil die Zäune marode sind oder kein Strom auf den Elektrozäunen ist“, schildert Kreissprecherin Sina Müller die Lage. Ein Teil der Tiere sei in einem schlechten Gesundheitszustand gewesen, einige waren krank. Vor allem mit der Hufpflege habe es die Halterin nicht so genau genommen. Der Ernährungszustand der Pferde sei grundsätzlich in Ordnung gewesen. Allerdings waren bei der letzten von mehreren Kontrollen weder Futter noch Wasser ausreichend vorhanden.

Gehöft nicht geeignet

Seit Mitte Oktober sei das Veterinäramt der Kreisverwaltung regelmäßig auf dem Hof gewesen. Die Halterin hatte selbst Kontakt mit der Behörde aufgenommen, um die Pferdehaltung in Carlsberg anzumelden.

„Schon beim ersten Gespräch, wurde der Frau gesagt, dass der Zustand des Gehöfts nicht geeignet ist“, so die Sprecherin. Den amtlichen Anordnungen zur Verbesserung sei die Halterin teilweise nachgekommen, teilweise nicht. „Die Hürden für eine Wegnahme von Tieren sind relativ hoch.“ Prinzipiell könne die Frau ihre Pferde auch zurückbekommen, allerdings nur dann, wenn sie eine „tipptopp Haltung“ vorweise. Für die Unterbringung auf anderen Höfen komme nun zunächst die Kreisverwaltung auf. sin