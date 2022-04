Edenkoben. Eine 29-jährige Frau aus Edenkoben ist am Karfreitag beim Sturz von ihrem Pferd verletzt worden. Nach Polizeiangaben fiel die Reiterin auf einem Feldweg am Ortsrand Edenkoben gegen einen Wingertspfosten. Dabei verletzte sie sich so schwer im Bereich der Hüfte, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht wurde. Das Pferd blieb unverletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1