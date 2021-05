28-Jähriger nachts betrunken mit E-Scooter unterwegs

Neustadt/Weinstraße. Ein 28-Jähriger ist in der vergangenen Nacht betrunken mit einem E-Scooter unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann kurz nach Mitternacht in der Martin-Luther-Straße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten einen deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein erster Schnelltest vor Ort bestätigte den Verdacht: 0,7 Promille.

Da sich zudem Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben, wurde dem 28-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe in der Dienststelle entnommen. Der Mann muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.