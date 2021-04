Ludwigshafen. Am Freitag ist ein 28-jähriger Ludwigshafener von einem Unbekannten niedergeschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann gegen 16 Uhr am Heinrich-Pesch-Haus in der Frankenthaler Straße angegriffen. Ein unbekannter Mann habe zuvor mit seinem Auto neben dem 28-Jährigen angehalten, sei ausgestiegen und habe ihn unvermittelt mit einem unbekannten Gegenstand niedergeschlagen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise zum Angreifer und dessen Fahrzeug liegen laut Aussage der Beamten nicht vor. Zeugen werden daher gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0621/9632222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Kontakt aufzunehmen.