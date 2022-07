28-Jährige aus Wiesloch vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Mannheim/Wiesloch. Die 28-jährige Juliana N. wird seit Montagvormittag vermisst. Nach Angaben der Polizei befand sich die Frau zuletzt in psychiatrischer Behandlung. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Derzeit iist unklar, ob sie selbstständig zurück in die Klinik findet.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: 160cm groß, 69kg, afrikanischer Phänotyp, schwarze, lange und lockige Haare, welche teilweise zu Zöpfen gebunden sind. Juliana N. dürfte dunkel gekleidet sein. Näheres ist nicht bekannt. Ein Fahndungsfoto kann hier eingesehen werden.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Juliana N. gesehen oder getroffen hat, soll sich unter 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei melden oder den polizeilichen Notruf 110 wählen.

Die 28-Jährige war bereits vor einigen Tagen vermisst, wurde jedoch von Passanten in Mannheim festgestellt und konnte zurück ins Krankenhaus gebracht werden.