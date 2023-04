270.000 Euro gefordert - defekte Telefontaste rettet 80-jährigen Neulußheimer vor Betrug

Neulußheim. Eine defekte Telefontaste hat am Montagmorgen einen 80-jährigen Neulußheimer vor einem erheblichen finanziellen Schaden gerettet. Wie die Polizei mitteilt, erhielt der Senior einen Anruf von Telefonbetrügern, die ihm vorgaukelten, dass seine Großnichte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Eine angebliche Polizeibeamtin forderten 270 000 Euro als Schadensersatz und Kaution.

Diese schockierende Neuigkeit setzte den Senior dermaßen unter Schock, dass er die Forderung nicht hinterfragte, so die Beamten weiter. Stattdessen bot der den Betrügern Goldmünzen und –barren im Wert von 150 000 Euro an, welche er bei der Bank deponiert habe. Als er diese abgeholt hatte, versuchte er die Betrüger darüber zu informieren. Als er die Rückruftaste seines Telefons nutzte, um mit den angeblichen Polizisten wieder in Kontakt zu treten, funktionierte diese nicht.

Stattdessen entschied sich der Mann die Mutter der angeblichen Unfallverursacherin anzurufen. Dabei flog der Schwindel auf und der 80-Jährige kam mit einem Schrecken davon.